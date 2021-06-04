قال وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده علقت إلى أجل غير مسمى، عمليات شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية "تويتر"، في خطوة تأتي بعد حذف تغريدة لرئيس البلاد.

وأشار الوزير في بيان نقلته وكالة "رويترز" إلى أن إجراء التعليق جاء بعد "الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا".

ولم يخض لاي محمد في تفاصيل حول هذا السبب أو كيفية تأثير "تويتر" على الشركات المحلية، ولم يتضح على الفور ما الذي قصده الوزير بتعليق العمليات. تعد نيجيريا من أكبر الاقتصادات في إفريقيا والأكبر من حيث عدد السكان.

وقبل يومين، حذفت "تويتر" تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري، وعلقت حسابه لمدة 12 ساعة.

وقالت في بيان إن التغريدة المحذوفة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل.

وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري: "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها". ولفت بيان "تويتر" إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، الخطوة التي اتخذتها "تويتر"، مؤكدا أنه من حق الرئيس بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.