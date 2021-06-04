دعا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد اليوم الجمعة بمستغانم إلى حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي ينخرط فيه الشعب بكل اطيافه.

وأضاف بلعيد أمام أنصاره بدار الثقافة أن جبهة المستقبل تسعى من خلال مشاركتها في هذا الاستحقاق الوطني إلى فتح حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي لتقريب الأفكار ووضع تصور كامل لمشروع ينخرط فيه الشعب ويلتف حوله.

وأكد ذات المتحدث أن هذا المشروع الذي سيساهم في توحيد القوى الوطنية وإشراك الإرادة الشعبية في كل محطة من محطاته يجب أن يبدأ بتغيير الذهنيات السائدة والابتعاد عن الموقف السلبي وبالمشاركة القوية في التصويت يوم 12 يونيو المقبل.