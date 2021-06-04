التحق نجم المنتخب الوطني ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، اليوم الجمعة، بتربص المنتخب الوطني لكرة القدم المقام حاليا بمركز سيدي موسى.

وبهذا يكون محرز آخر الملتحقين بالتربص الذي انطلق في 31 ماي الماضي، حيث تم الترخيص له من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي للحصول على بعض أيام الراحة نظرا لخوضه نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 ماي.

وكان المنتخب الوطني قد فاز بنتيجة عريضة (4-1)، أمس الخميس، في مواجهة ودية جمعته بنظيره الموريتاني على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، كما يستعد زملاء سفيان فغولي لمواجهتين وديتين قويتين ضد مالي هذا الأحد بمدينة الورود وتونس في 11 جوان على ملعب رادس في العاصمة التونسية.