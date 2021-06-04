تم، اليوم الجمعة، التعرف على أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، وهي المنافسة التي عوضت كأس الجمهورية هذا الموسم.

وحسم اتحاد الجزائر تأهله إلى المربع الذهبي على ملعب عمر حمادي بالعاصمة على حساب أولمبي المدية بنتيجة هدف لصفر سجله بلقاسمي في الدقيقة 34.

ورغم استفاقة أبناء التيطري في الشوط الثاني، عرف أشبال المدرب منير زغدود كيف يحافطون على تقدمهم إلى غاية نهاية المقابلة بفضل الحارس المتألق محمد لمين زماموش.

وبهذا يثأر العاصميون من خصمهم الذي فاز عليهم خلال مقابلتي الذهابا والإياب في البطولة هذا الموسم.

وفي مقابلة مشحونة، تأهل نجم مقرة للدور نصف النهائي عقب فوزه أمام ضيفه شبيبة الساورة بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة الـ21 عبر اللاعب عبد السلام بوشوارب، قبل أن يعدل الضيوف الكفة في الدقيقة الـ50 بفضل اللاعب بلعيد حميدي. وتمكن نجم مقرة من خطف تذكرة المربع الذهبي في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء عبر اللاعب رشيد مغازي.

واشتكت بعثة شبيبة الساورة من تعرضها إلى اعتداءات طالت اللاعبين والمدرب والمرافقين. وفي الدور نصف النهائي، يستقبل نجم مقرة اتحاد الجزائر.

في مقابلة أخرى، يواصل نادي شبيبة القبائل سلسلة نتائجه الإيجابية في مختلف المسابقات بعدما عاد اليوم بورقة التأهل إلى نصف النهائي من بسكرة أمام الاتحاد المحلي بنتيجة هدفين لصفر سجلهما توبال وحمرون.

وسيستقبل "الكناري" في الدور القادم الفائز من مقابلة مولودية وهران - وداد تلمسان على ملعب 1 نوفمير بتيزي وزو.

وتم تأجيل مباراة مولودية وهران ووداد تلمسان، إلى يوم غد السبت بملعب أحمد زبانة بوهران، وذلك بناء على طلب التلفزيون الجزائري.