اختيرت سوناطراك، مرة أخرى، كأول مؤسسة إفريقية لسنة 2021 في التصنيف السنوي لـ"أفضل 500 مؤسسة إفريقية" الذي أجرته مجلة "جون أفريك Jeune Afrique"، مؤكدة بذلك احتفاظها بمركز الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف بين الشركة النفطية "رغم التأثر الشديد الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال سنة 2020 جراء وباء كوفيد -19، إلا أن سوناطراك تمكنت من المحافظة على أنشطتها الجارية وتطوير أخرى، مما مكنها من تسجيل رقم أعمال معتبر وتحقيق أرباح في ظل سياق عام صعب للغاية أثر على جميع الشركات الرائدة في إفريقيا التي شهدت تراجعا في نتائجها بمعدل نمو سلبي بنسبة (- 0.98٪)".