تمكن عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من توقيف 14 شخصا من بينهم تجار وإطارات بالمركب الصناعي التجاري سيبوس (مطاحن سيبوس سابقا) لتورطهم في قضية فساد تتعلق بمواد مدعمة (قمح صلب ولين)، وفقا لما أفاد به اليوم الجمعة بيان لخلية الاتصال لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات البيان أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في إطار تحقيق أمني قامت به فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة بشأن "ممارسات احتيالية تخص الفوترة مست مواد مدعمة بمطاحن سيبوس سابقا بعنابة".

وأضاف أن الأشخاص الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة وينحدرون من ولايات عنابة و سكيكدة وقسنطينة وقالمة والطارف.

واستنادا لنفس المصدر فقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أول أمس الأربعاء أمام الجهات القضائية المختصة بعنابة التي أصدرت أوامر بإيداع 6 موقوفين رهن الحبس ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن ثلاثة موقوفين من ذات المجموعة.