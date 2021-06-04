أعلنت الصفحة الرسمية لشبيبة الساورة على "الفايسبوك" تعرض بعثة الفريق إلى اعتداءات خلال لقاء ربع نهائي كأس الرابطة المحترفة، اليوم الجمعة، بملعب الإخوة بوشليق في مدينة مقرة أمام النجم المحلي.

وجاء في منشور "اعتداءات بالجملة على اللاعبين دخول الأنصار إلى الملعب الذي تم تركه بدون حماية".

وحسب نفس المصدر فإن الاعتداءات شملت اللاعبين والمدرب مصطفى جاليت إضافة إلى أعضاء البعثة، متهمة رئيس نجم مقرة عز الدين ين ناصر بقيادة هذه التجاوزات.

وتأتي هذه الأجواء المشحونة بين الناديين بعد أسبوع من لقاء البطولة في بشار، والذي كشفت فيه إدارة نجم مقرة تعرض لاعبها النيجيري أبو بكر سومانا إلى عبارات عنصرية.