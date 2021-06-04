ظهرت حفرة عملاقة يبلغ قطرها أكثر من 70 مترا في منطقة خوان سي-بونيلا جنوب شرق المكسيك، لتبدو وكأنها تهدد بابتلاع أحد المنازل بجوارها.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحفرة بدأت كفتحة طولها خمسة أمتار لكنها توسعت بشكل مطرد إلى حجمها الحالي، ولم تتضح أسباب ذلك حتى الآن.

وبدأت الحفرة بقطر يبلغ نحو 5 أمتار، وفي غضون ساعات وصلت إلى حجمها الحالي بقطر يقترب من 70 مترا، وهي حاليا مليئة بالمياه التي تتحرك باستمرار.

وتحقق السلطات المحلية لمعرفة سبب هذه الحفرة المفاجئة، وأقامت حواجز آمنة للحفاظ على سلامة سكان المنطقة. وستتضمن عمليات التحقيق دراسات معمقة للتربة، وقد تستتمر لنحو 30 يوما.

وتظهر الحفر العملاقة فجأة على سطح الأرض، نتيجة الأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الزلازل أو النيازك، وأحيانا لأسباب غامضة. ويمكن أن يصل عمقها إلى عشرات وربما إلى مئات الأمتار.