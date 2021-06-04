أكد ماركوس سويدر رئيس وزراء ولاية بافاريا، اليوم الجمعة، أنه سيتم السماح بحضور حوالي 14 آلف مشجع في كل مباراة من المباريات التي تستضيفها ميونخ خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح سويدر عقب اجتماع الوزاري الذي جرى في ميونخ أنه سيتم السماح باستخدام لما يصل إلى 20% من سعة مدرجات ملعب أليانز أرينا خلال يورو 2020 وأن المباريات ستقام وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.

وذكرت صحيفة "بيلد" في وقت سابق اليوم أنه تم الموافقة على حضور 14 ألف مشجع في المباراة الواحدة خلال يورو 2020 قبل أن يخرج سويدر ويؤكد تقرير الصحيفة.