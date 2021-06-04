سجلت 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 250 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الجمعة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 130.361 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.767 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.504 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 25 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما سجلت 14 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.