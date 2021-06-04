قررت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، تمديد قرار حظر التجوال الجزئي إلى 27 يونيو الجاري، إضافة لمواصلة العمل بالقرارات التي اتخذتها سابقا للتصدي لجائحة كورونا.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر "تمديد العمل بنظام حظر التجوال الجزئي إلى غاية 27 يونيو من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا".

وأضافت "كما قررنا مواصلة العمل بجملة الإجراءات التي أقرت سابقا لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وفي 12 مايو الماضي، أعلنت الحكومة تأخير توقيت حظر التجوال ليصبح من العاشرة مساء بدلا من السابعة، وحتى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، ضمن حزمة تدابير صحية، بينها عودة الدراسة وفتح دور العبادة والسماح بالتنقل بين المدن، بعد أن أعلنت في وقت سابق حجرا شاملا من 9 إلى 16 مايو، تزامنا مع عيد الفطر.

من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، خلال المؤتمر أن" الوضع الوبائي لا يزال في حالة حرجة، ويتطلب عدة إجراءات"، موضحة أن "معدل الوفيات الأسبوعي في تراجع لكنه يبقى مرتفعا".

وسجلت تونس منذ بداية الجائحة، 350 ألف و487 إصابة بفيروس كورونا، بينها 12 ألفا و839 وفاة، و307 آلاف و778 حالة تعاف، وفق آخر إحصائية رسمية.