لقي زوال اليوم شخص حتفه فيما Hصيب 5 آخرين بجروح في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة في شطره الرابط بين بلديتي جباحية والبويرة.

وحسب الملازم عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة سجلت مصالحه حادث مرور مميت على الساعة13سا13د أين تدخلت وحدة القطاع جباحية مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بالمكان المسمى مرقب، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين وشاحنة، خلف متوفي واحد من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة، و مصابين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و35 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة فيما تم نقل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.