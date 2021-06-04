رد الهولندي هوب ستيفنز، المدرب السابق لنادي شالكه الألماني على تصريحات الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، والتي اعتبرت مسيئة للفريق. بن طالب الذي عانى من أزمات عدة أدت إلى إستبعاده من الفريق الأول وإجباره على التدرب مع الرديف إلى غاية الموسم الذي أعلن فيه إدارة " الأزرق" تخليها عن صاحب الـ 26 سنة.

وقال اللاعب السابق لنادي نيوكاسل الإنجليزي: " أمضيت آخر عامين في الجحيم، حيث عشت في مناخ سيء من الناحية الذهنية ولم أستطيع بذلك إبراز قدراتي أمام المشجعين".

وفي تصريحات لموقع " سبورت "1" الألماني ونقلها موقع " كورة"، وصف بن طالب الفترة التي قضاها في شالكه بالأصعب ، مضيفا:" لا يوجد شيء سيصدمني بعد الآن".

من جانبه، علق مدرب شالكه السابق على تصريحات بن طالب، وذلك بعدما كان سببًا في إيقاف الأخير بعد دخول اللاعب معه في مشادة خلال المران قائلا: " مثل هذه التصريحات تضر بشخصيته أكثر من شالكه، مؤكدا أن تصريحات بن طالب تثبت مدى صحة قرار النادي بإيقافه وعدم إشراكه مع الفريق الأول.

وختم حديثه: " التفوه بهذه الكلمات في الوقت الحالي أمر مؤسف، لكنه يليق به، وذلك بعدما أحبطنا وخيب آمالنا جميعًا ".