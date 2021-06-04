عرفت أولى المباريات الودية للخضر أمام موريتانيا إضافة سفيان فيغولي لهدفين إلى رصيده رافعا حصيلته التهديفية إلى 16 مع " الخضر"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية والتحق مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح بمشاركته الدولية رقم 39 وتسجيله هدفا بلاعب نادي السّد القطري بالدولي السابق رفيق صايفي بـ 18 هدفا لكل لاعب.

أما متوسط ميدان " فنربخشه التركي" فيغولي الذي ناب عن محرز في قيادة التشكيلة فقد تجاوز هو الآخر رقم الدولي الأسبق صالح عصّاد بـ 15 هدفا.

وعلى مستوى الصدارة لم يستطيع إسلام سليماني من تقليص الفارق بينه وبين متصدر قائمة هدافي المنتخب الوطني، عبد الحفيظ تاسفاوت صاحب 36 هدفا أما " السوبر سليم " فيحوز على 31 هدفا في مسيرته.

ويأتي النجم السابق، رابح ماجر في المركز الثالث بـ 28 هدفا، متقدما على كل من لخضر بلومي بـ 27 هدفا و جمال مناد بـ 25 هدفا.

وستلعب الجزائر سهرة هذا الأحد ودية ثانية أمام مالي على أرضية ميدان مصطفى تشاكر بالبليدة على أن تختتم العناصر الوطنية سلسلة تحضيراتهم بمباراة مهمة أمام نسور قرطاج بتونس.