اعترفت عضو في اللجنة الأولمبية اليابانية اليوم الجمعة أن بلادها أضحت في مأزق حيال أولمبياد طوكيو، معتبرة أن الحدث المؤجل جراء تداعيات جائحة كورونا "فقد معناه"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه فوات الأوان بالنسبة للإلغاء.

و تأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال الرأي العام الياباني يعارض بشدة إقامة الألعاب الصيف الحالي، في حين يصر المنظمون على المضي قدماً بأمان في ظل إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19 وتلقيح معظم الرياضيين والمسؤولين.

وفي مقال رأي نشرته وكالة أنباء "كيودو"، تحدثت عضو اللجنة الأولمبية اليابانية كاوري ياماغوتشي, الحائزة على برونزية الجودو في أولمبياد سيول 1988, عن "القلق وانعدام الثقة" بين الجمهور والحكومة في ما يتعلق بالألعاب، وكتبت "ما الذي ستكون عليه هذه الألعاب الأولمبية ولمن؟ فقدت الألعاب بالفعل معناها وتقام من أجل إقامتها فقط".

وانتقدت ياماغوتشي موقف الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 واللجنة الأولمبية الدولية، التي "يبدو أنها تريد تجنب الحوار وأكدت مرارا أن الحدث الضخم سيستمر رغم الجائحة"، وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80 في المئة من اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب هذا العام، لكن استطلاعات الرأي بين سكان طوكيو أظهرت انقساماً أكبر بين المؤيدين في طوكيو.