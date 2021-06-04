شرعت مصالح مديرية التجارة بولاية برج باجي المختار في الإشراف ومتابعة عملية بيع كمية معتبرة من زيت المائدة الذي كان شبه مفقود في السوق المحلية على مواطني مدينة برج المختار عبر نقطتين للبيع، الاولى في الحي الأبيض والثانية في شارع السلام.

كشفت مصالح المديرية المنتدبة للتجارة بولاية برج باجي مختار أنه "في إطار الجهود المبذولة من قبل والي ولاية برج باجي مختار بالتنسيق مع السلطات في ولاية أدرار بهدف مجابهة التذبذب الحاصل في توفير المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على غرار مادة زيت المائدة لفائدة ساكنة برج باجي مختار عن تخصيص كمية معتبرة من هذه المادة الحيوية تقدر ب 4032 صفيحة ذات 5 لتر كشحنة أولى في انتظار وصول شحنات أخرى في قادم الأيام".