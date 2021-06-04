ينتظر أن يتم في غضون الأيام القادمة تسليم 278 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" منجزة بالوادي حسب ما أفادت به لـ"الخبر" مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

وجاءت عملية الكشف عن تسليم هذه الوحدات السكنية مباشرة عقب الزيارة التفقدية التي قام بها منذ يومين المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيصل زيتوني لمشاريع قطاعه بالوادي. وكان مشروع إنجاز هذه الوحدات السكنية المتوزعة على عدة بلديات منها بلدية عاصمة الولاية التي نالت حصة الأسد من سكنات "عدل" جاءت بعد سلسلة الاحتجاجات التي كان قد شنها المستفيدون من هذا البرنامج والذي شهد تأخرا فضيعا في الإنجاز، كما عرف قائمة المستفيدين قبل شهرين بعض عمليات تحويل عشوائي دون إذن منهم من منطقة إلى أخرى، ولكن تدخلات والي الولاية رفقة ممثلين عن المستفيدين وممثلين عن وكالة "عدل" أفضت إلى إعادة الأمور إلى نصابها.

وتفقد، المدير العام لوكالة "عدل" خلال زيارته مشروع 500 سكن و278 سكن المتبقية من برنامج "عدل" بالضاحية الغربية لبلدية الوادي.

ووجه مسؤول الوكالة تعليمات صارمة بعين المكان إلى أعوان الوكالة من أجل التنسيق بين مختلف المديريات التي تشرف على أشغال مختلف شبكات التطهير والكهرباء والإنارة العمومية الكهرباء والغاز والماء قصد تفادي تأخر تسليم السكنات.

وشدد على ضرورة استكمال الأشغال حتى ولو تطلب الأمر الاستعانة بمقاولات مناولة أو العمل بنظام التناوب، مؤكدا على ضرورة انتهاء أشغال 100 وحدة سكنية خاصة بالتجزئة والتي تشرف عليها مديرية التعمير في غضون 25 يوما مع مراعاة نوعية وجودة الإنجاز.

كما استمع مدير وكالة "عدل" إلى بعض انشغالات المستفيدين المتعلقة بالعقود وأسعار التوثيق وصب شهادات التخصيص، مشيرا إلى صب شهادات التخصيص يتم عند وصول نسبة الأشغال إلى 70 بالمئة، وإن صب الشطر الرابع وتسليم السكنات مع العقود يكون بعد انتهاء جميع الأشغال.

كما عقد مسؤول وكالة عدل مع والي الوادي، عبد القادر راقع، لقاء تشاوريا خصص لدراسة الوضعية الحالية للسكنات المنجزة والمستلمة وتلك التي هي في طور الانجاز، حيث شدد والي الولاية على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال بالنسبة لـ 34 سكن المتبقية مع الالتزام الصارم بدفتر الشروط المتفق عليه فضلا عن احترام آجال التسليم.