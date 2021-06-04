تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية غليزان من توقيف 06 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح انتهاك حرمة مسكن، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي .

وهذا على إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى ذات المصالح مفادها اقتحام مجموعة من الأشخاص معتدي الإجرام لمسكنه العائلي بحي بشميريك بمدينة غليزان، وعلى الفور انتقلت ذات المصالح إلى منزل الضحية وبعد وضع خطة ميدانية محكمة و اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية و القانونية اللازمة تم توقيف 06 أشخاص داخل مسكنه بعد أن قاموا بتخريب قفل الباب أين تم حجز ثلاثة أسلحة بيضاء.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام العدالة.