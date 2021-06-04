استيقظت فجر اليوم الجمعة، مدينة ": شاشاك" وسط صربيا على سلسلة انفجارات عنيفة لمستودعات الأسلحة التابعة لمصنع" سلوبودا" حسبما أفادت به وسائل إعلام مختلفة.

وتقع المستودعات على بعد 800 متر من بوابة المصنع، وذكرت السلطات المحلية أنه تم إجلاء بعض سكان المنازل القريبة، فيما اختبأ آخرون في أقبية منازلهم.

نفس المصادر أكدت أنه تم وقف حركة المرور لمدة ثلاث ساعات بالقرب من المصنع، لكن بحلول الصباح سمحت الشرطة بالمرور عبر جميع الشوارع باستثناء الشارع المؤدي إلى المصنع، حيث كان لا يزال يسمع دوي الانفجارات ويتصاعد الدخان المرور .

وحسب وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المنطقة المنكوبة ولم يصب أحد بأذى ، فيما لم تبلغ وزارتا الدفاع والداخلية عن سبب الحادث.