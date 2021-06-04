أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عودة حفلات الرياض الغنائية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات السعوديين والعرب، وانطلقت أولى الحفلات أمس الخميس، بمشاركة الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري، فيما تقام الحفلة الثانية اليوم الجمعة في الرياض، ويحييها الفنان محمد عبده.

و حسب موقع "العربية"، فلقد أعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، عن عودة الفعاليات وفق البروتوكولات التي وضعتها "الترفيه" في دليل خاص بذلك، ودعت منظمي الفعاليات والزوار للالتزام بالتعليمات بما يضمن سلامة الجميع، وألا تزيد نسبة الحضور عن 40% في الفعاليات المفتوحة، وللعوائل الجلوس سويًا مع تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الحضور بمسافة متر على الأقل.