تلعب اليوم الجمعة وغدا السبت أربع مباريات من منافسة كأس الرابطة وذلك لحساب الدور ربع نهائي المسابقة. في الغرب الجزائري يستقبل غدا مولودية وهران على ملعب الشهيد أحمد زبانة ، ضيفه وداد تلمسان، ويسعى " الحمراوة" لتدارك التعادل المسجل أمام اتحاد بلعباس في المحترف الأول، مهمة تبدو سهلة على الورق لكن " الوات " قد يحدث المفاجأة بالرغم من فترة الفراغ التي يمر بها خلال الآونة الأخيرة.

في لقاء آخر يواجه اتحاد الجزائر عشية اليوم بملعب عمر حمادي ضيفه أولمبي المدية، الفائز ذهابا وإيابا على نادي سوسطارة في في منافسة البطولة، فالنادي العاصمي أمام فرصة للثأر وإزاحة أبناء التيطري من السباق ، فيما يريد " لوام" التأكيد على أنه الشبح الأسود لرفقاء الحارس زيماموش.

شبيبة الساورة يسافر إلى مقرة تحسبا لملاقاة النجم المحلي المنهزم أمام نفس الفريق بهدف دون رد في الجولة الماضية، وبعد حادثة اللاعب سومانا و مزاعم تعرضه لإساءات عنصرية دعا رئيس النجم عز الدين بن ناصر إلى ضرورة تجاوز ما حدث والتركيز على المباراة والتي ستحسم نتيجتها للأفضل.

فريق شبيبة القبائل المتأهل إلى الدور ربع نهائي من كأس الكاف، فسيلعب أمام اتحاد بسكرة الذي ابتعد قليلا عن شبح السقوط ،حيث قال مدربه عز الدين آيت دجودي في تصريحات سابقة بأن ضمان البقاء هو الأهم أما مغامرة كأس الرابطة فهي شيء إضافي لأبناء الزيبان وفي حالة الإقصاء فإن ذلك لن يؤثر على فريقه.