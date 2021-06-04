وجه اليوم الجمعة، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة والناخب الوطني جمال بلماضي تعازيهما الخالصة إلى الحارس الشاب لفريق رديف شباب باتنة والذي يلعب كذلك ضمن صفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أسامة ملالة اثر وفاة والدته.

وكان المدرب بلماضي قد تفاجأ سهرة البارحة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة موريتانيا بخبر الوفاة وأكد بأنه لم يكن يعلم بذلك، كما وجه عبارات المواساة لأسامة راجيا من الله عز وجل أن يرحم والدته ويجعلها من أهل الجنة.

للإشارة فإن الحارس الشاب صنع الحدث مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حظي باستدعاء من الطاقم الفني لـ " الخضر" في أول أيام المعسكر الإعدادي لكن بلماضي فضل بعد ذلك تسريحه، حيث كان الهدف من الدعوة هو حثه على العمل أكثر من أجل الالتحاق مجددا بالمنتخب الأول.