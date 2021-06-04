فندت سفارة تركيا لدى الجزائر، اليوم الجمعة، على شائعات توقفها عن إصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا. وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن السفارة التركية لم تتوقف أبدًا عن إصدار التأشيرات وستواصل القيام بذلك.

وذكر ذات المصدر، أنه للسفر إلى تركيا، يجب استيفاء مجموعة من الشروط.

من بينها تأشيرة صالحة، تقرير فحص سلبي لأقل من 72 ساعة، أو دفتر تلقيح قبل 14 يوم.

أو دليل شفاء من كوفيد-19 في آخر 6 أشهر، صادر من المؤسسات الاستشفائية العامة.

وأشارت سفارة تركيا في الجزائر، أنه لن يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الجزائريين.