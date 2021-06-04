تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثاني، وفيما يلي برنامج اليوم السادس عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي:

-رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعا شعبيا بولاية البيض (10:00) .

-الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، ينشط تجمعا شعبيا في ولاية غليزان (18:00).

-الأمين العام لحزب النضال الوطني، عبد الله حداد، ينشط تجمعين شعبين في ولاية غليزان (10:30) وفي ولاية مستغانم (14:00).

- رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ينشط تجمعين شعبيين في ولاية معسكر (10:00) وفي ولاية غليزان (15:00).

- مفوضان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ينشطان تجمعين شعبيين بولاية عين الدفلى (10:00) وولاية تيندوف (17:00).

- الأمين العام لحزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، ينشط تجمعا شعبيا في ولاية غليزان (18:00).

- رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبيين في ولاية تلمسان (09:00) وفي ولاية مستغانم (16:00).

- رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، ينشط تجمعين شعبيين في ولاية تيسمسيلت (11:00) وولاية تيارت (15:00).

- تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمعين شعبيين في ولاية بسكرة (10:00) وبولاية الوادي (17:00).

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، تنظم نشاطا جواريا في ولاية بسكرة (8:00) وتنشط تجمعا شعبيا في نفس الولاية بسكرة (9:30) .

-رئيس حزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي، ينشط تجمعا شعبيا في ولاية بسكرة (10:00).

-الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ينشط تجمعين شعبيين بأولاد جلال (09:30) وببسكرة (17:00) وينظم نشاطا جواريا بباتنة (18:00).

-رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ينشط تجمعين شعبيين في ولاية الأغواط (09:30) وولاية المدية (16:30).

- رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ينشط تجمعين شعبيين بولاية عنابة (10:00) وبولاية سكيكدة (17:00).

- الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعين شعبيين بولاية سوق أهراس(9:30) وبولاية قالمة (14:30).

- نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، ينشط تجمعا شعبيا بولاية جيجل (15:00).

- رئيس حزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, ينشط تجمعين شعبيين بولاية بسكرة (10:00) وولاية المسيلة (14:00).

- رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، ينشط تجمعين شعبيين بولاية سطيف (10:30) وولاية المسيلة (17:00).

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، ينشط تجمعا شعبيا بولاية المسيلة (19:00).

- المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات رضا بن ودان ينشط تجمعين شعبيين بولاية معسكر (10:00) وبولاية غليزان (16:00).

- رئيس حزب الوسيط السياسي، لعروسي رويبات ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيبازة (10:00).

-رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ينشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان (10:00).

- الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي ينظم لقاء جواريا ونشاطا جواريا (12:00) بولاية قسنطينة وينشط تجمعا شعبيا بولاية خنشلة (17:00).