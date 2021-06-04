أعلنت جمعية المنارة الثقافية لقورصو (بومرداس) عن تنظيم الطبعة الأولى من الأيام الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب في شهر سبتمبر القادم , حسب بيان للجمعية نشر مؤخرا.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تأتي تكريما لهذا لاسم الفني الكبير في مجال المسرح و السينما و هي ابنة المنطقة و تركت بصمتها في العمل الدرامي الجزائري.

و ستكون هذه الأيام تنافسية حسب نفس البيان الذي أكد انه من بين شروط المشاركة في المسابقة ان يكون العمل من إبداعات الشباب تمثيلا و إخراجا و أيضا السينوغرافيا والكتابة الدرامية ولا تتعدى أعمارهم ال35 سنة.

وحددت الجمعية آخر أجل لاستلام الملفات بالفاتح أوت 2021.

و ذكر البيان انه من بين الشروط الأخرى أن لا يتعدى عدد أفراد الفرقة المشاركة ال 8 و لا تقل مدة العرض عن 60 دقيقة، و ستتحمل إدارة المسابقة نفقات الإقامة مدة التظاهرة.

ولدت فتيحة بربار و اسمها الحقيقي فتيحة بلال في 11 فبراير عام 1945 في حي القصبة بالعاصمة، وبدأت مشوارها الفني كمغنية في عام 1959 حيث انضمت إلى الفرقة الموسيقية للراحلة والمطربة مريم فكاي من بعدها والتي اعتبرتها أحد أقرب الناس إلى قلبها. قبل أن تلتحق بالمعهد الوطني للموسيقى فرع التمثيل في نفس السنة.

و كانت الفقيدة تعشق المسرح منذ صغرها حيث كانت تتردد على المسرح رفقة والدها الذي شجعها كثيرا. وتوفيت في 16 يناير 2015 بباريس.