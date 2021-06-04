نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية والوسطى.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه ثاني أن الولايات المعنية من تساقط الأمطار هي كل من، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تلمسان، الشلف، تيبازة، البليدة، الجزائر، المدية، عين الدفلى، غليزان، تسمسيلت، تيارت، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، الجلفة ومعسكر.

وكانت ذات المصالح أفادت في تنبيهها الأول أن الأمطار ستكون على الولايات التالية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، جيجل، البويرة، تيزي وزو، تبسة، الجلفة، سطيف، قسنطينة، المسيلة، برج بوعريريج، ڨالمة، خنشلة، سوق أهراس وميلة.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حيث ستصل كمية المطار المتوقعة إلى 20 ملم محليا.