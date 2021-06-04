كشف البروفيسور محمد أمين مربوح المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، أن الوضعية الوبائية مستقرة ويمكن القول مسيطر عليها لكن وجب الانتباه إلى عدد الحالات الذي نسجله يوميا بمعدل 200 إلى 250.

وقال البروفيسور مربوح في تصريح لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أن المشكل المطروح يتعلق بالتراخي في احترام إجراءات الوقاية لدى شريحة واسعة من المجتمع، وأنا شخصيا كنت متخوفا من الفترة التي أعقبت عيد الفطر المبارك، لكن الحمد لله مرت بسلام.

وأكد مربوح ،على وجوب احترام إجراءات الوقاية كحل ناجح لتفادي خطر فيروس كورونا، لأن البعض منا لا يرى الخطر بسبب استقرار الوضعية الوبائية، لكن بالمستشفيات نسجل يوميا إصابات جديدة ووفيات من حالة إلى حالتين.

وأشار ذات البروفيسور، إلى أن الوفيات التي نسجلها عبر الوطن يوميا بين 06 و08 وفيات تستدعي الحذر من خلال ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم، مفيدا أن المواطن في مرحلة يحتاج إلى منسوب كبير من الوعي لدى الجميع بكون الخطر لا يزال قائما.

وأفاد المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، أن غلق الحدود منذ بداية الجائحة سمح للجزائر بالحد من خطر السلالات المتحورة، ومع الفتح التدريجي للحدود منذ الفاتح جوان الجاري لا خوف مع احترام التدابير في ظل بقاء الحدود البرية مغلقة و"نؤكد على الصرامة لتفادي أية ذروة جديدة في عدد الإصابات، ولابد أيضا من تسريع وتيرة التلقيح لتجنب خطر السلالات المتحورة بمختلف أنواعها".

وأضاف "مع العلم أن المناعة التي حصلنا عليها منذ بداية الجائحة تخص الفيروس الكلاسيكي وليس السلالات المتحورة".

وقال البروفيسور مربوح، أنه مع تسجيل إصابات في السلالة المتحورة نكتشف معطيات جديدة تخص الأعراض والفئات المصابة وغيرها.

"ففي كل سلالة متحورة يمكن أن نسجل إصابات وعدوى، هذه الأخيرة يمكن أن تكون حتى بعد التلقيح أو الذين أصيبوا سابقا بالفيروس، ونولي أهمية لفائدة التلقيح للتخفيف من المضاعفات وتجاوز الخطر".

وأشار مربوح، بقوله "الحمد لله لم نسجل بؤرا للوباء طيلة الموسم الدراسي والجامعي، وشخصيا اعتقد أننا اكتسبنا مناعة القطيع لكون الفيروس الكلاسيكي لا تظهر أعراضه بقوة على الأشخاص الأصحاء والشباب ولم تؤثر عليهم، والعكس في السلالة المتحورة سجلنا عدوى عند الشباب أوصلتهم إلى الإنعاش وبمضاعفات خطيرة".

وختم بقوله "الفيروس ولعدة أسباب يؤدي إلى مضاعفات كلوية وأخري رئوية وحتى دماغية والدراسات وحدها التي تكشف لنا خبايا الفيروس الكلاسيكي وحتى المتحور. وهو ما يسمح بمعطيات جديدة ونظرة جديدة بخصوص الفيروس وحتى المناعة تختلف من شخص لآخر ومن دولة إلى آخرى".