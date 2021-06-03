تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة شمال تبسةن كتدخل اولي وبدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف وبحضور مدير الحماية المدنية لولاية تبسة المقدم دراوات لصادق مساء اليوم لأجل تحويل جثث ثلاثة أطفال.

وبحسب بيان صحفي لخلية الاعلام لمديرية الحماية المدنية، تسلمت الخبر نسخة منه، فإن الأطفال الثلاثة إخوة واعمارهم بين 08 سنوات و 15 سنة، غرقوا ببركة مائية بالمكان المسمى واد الزيات ببلدية عين الزرقاء الحدودية وتم تحويل الجثث الثلاثة الى القاعة المتعددة الخدمات ببلدية عين الزرقاء. تحسبا لإتمام اجراءات الدفن وقد خلف الحادث اثرا عميقا وسط سكان المنطقة.