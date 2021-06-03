أوقفت عناصر الشرطة بالوادي اليوم، 12 شخصا محل أوامر بالقبض و مبحوث عنهم لتورطهم في عدة قضايا ماسة بالأشخاص و الممتلكات.

وحسب مصادر أمنية تحدثت الى "الخبر"، فإن عمليات توقيف هؤلاء الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 20 و40 سنة، تمت في أماكن مختلفة من مدن الولاية.

وأضافت المصادر، بأن جرائمهم تراوحت بين جناية تسيير و تنظيم و تمويل نشاطات حيازة وشحن نقل وتوزيع وتسليم المواد المخدرة وجنحة تهريب مواد صيدلانية من طرف عدة أشخاص، بإستعمال وسيلة نقل و جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لجناية محاولة السرقة الموصوفة وغيرها.