تمكنت الهبة التضامنية لمساعدة الشاب الوزري عبد الرحمان على السفر للعلاح في الخارج في ظرف اسبوع، من جمع 188 مليون سنتيم انطلاقا من مدينة البرواقية مقر اقامة عبد الرحمن.

لازالت بعض الجمعيات المحلية وشباب مدينة البرواقية بولاية المدية، تسعى جاهدة يوميا من اجل انجاح العملية التضامنية والوصول الى توفير 950 مليون سنتيم، كمستحقات العملية الجراحية التي يأمل عبد الرحمن (26سنة ) في اجرائها خارج الوطن، لإنهاء معاناته منذ السنة الماضية، بعد ان تسبب له حادث مرور اثر اصطدام سيارته بشاحنة في اصابة بليغة على مستوى القفص الصدري وارتجاج في الدماغ وشلل نصفي ايسر وتفتت للعظام.

وقد امتدت العملية التضامنية الى مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات فيس بوك تحت شعار "كلنا عبدالرحمن الوزري" ،الامر الذي زاد من اتساع رقعة التضامن معه.

وقد ثمن المشرفون على جمع مبلغ العملية الجراحية جهود طلبة جامعة سعد دحلب بالبليدة على هبتهم التضامنية مع عبد الرحمن، خاصة وانهم من زملائه بكلية طب البليدة من اطباء ودكاترة المستقبل، حيث جمعوا له فيها حوالي 36 مليون سنتيم باعتباره طالب جراحة اسنان برفقتهم، كما ثمنوا مشاركة المؤسسة العمومية الاستشفائية للبرواقية بن يوسف بن خدة، مؤسسة عمله الاصلية كممرض تخصص علاج عام، ممثلة في مكتب الخدمات الاجتماعية الذي ساهم بمبلغ 10 مليون سنتيم.

وفي اتصال "الخبر" أجرته مع عبد الرحمن ابدى شكره لكل الذين عبروا عن تضامنهم معه، دون ان ينسى زيارة مجاملة لعبد الرحمن في بيته بالبرواقية للاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني عنتر يحي، لدعمه معنويا والتمني له بالشفاء.