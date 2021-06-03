* نهاية النصف الأول من اللقاء بتفوق زملاء فغولي بهدف مقابل صفر .. شوط عرف سيطرة للمنتخب الوطني في وسط الميدان لكن دون خلق فرص خطيرة كثيرة، فيما لم يشكل المنافس أي فرصة تقريبا على مرمى ألكسندر أوكيدجة.

الدقيقة 46+1: دائما الخطورة عن طريق الكرات الثابتة .. بعد تنفيذ ركنية لـ"الخضر"، دفاع المنافس يبعد الكرة التي تصل إلى فرحات خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته عالية أكثر من اللازم

الدقيقة 40: غووووول .. هدف أول للمنتخب الوطني عن طريق سفيان فغولي .. بولاية ينفذ ركنية وبعد دربكة في منطقة الجزاء، قائد "الخضر" يفتتح باب التسجيل برأسية

الدقيقة 38: تسديدة قوية من عبد اللاوي يتصدى لها الحارس الموريتاني على مرتين

الدقيقة 33: اسلام سليماني كاد يستغل خطأ فادح من حارس المنافس

الدقيقة 27: تسديدة بولاية من خارج منطقة الجزاء تمر جانبية على المرمى الموريتاني

الدقيقة 24: هجمة منظمة بـ"الخضر" .. تصل الكرة إلى عبد اللاوي الذي يوزع لكن الحارس الموريتاني يقطع الكرة قبل الوصول إلى رأسية سليماني

الدقيقة 23: أول بطاقة صفراء في اللقاء للاعب المنتخب الموريتاني دياو

الدقيقة 17: أول محاولة لـ"المرابطون" .. تنفيذ محالفة لكن راسية اللاعب الموريتاني تمر بعيدة عن مرمى أوكيدجة

الدقيقة 15: مقابلة هادئة حتى الآن مع أفضلية طفيفة للمنتخب الوطني

لدقيقة 6: دائما الخطر الجزائري على الجهة اليمنى .. تمريرة جميلة لفغولي إلى غزال لكن توزيعة هذا الأخير يقطعها الدفاع الموريتاني إلى الركنية

الدقيقة 4: أول فرصة خطير للمنتخب الوطني .. توغل عطال من الجهة اليمنى، يمرر إلى سليماني لكن تسديدته تمر جانبية

* بداية اللقاء

* دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الميدان وعزف نشيدي البلدين

* تشكيلة المنتخب الموريتاني: ناموري – دياو – باكاري - ديارا – حوسن – حوبيب – كوليبالي – يعقوب – حسن – أبو بكر – تانجي.

* سيخوض المنتخب الوطني المقابلة بأسماء مكتوبة باللغة العربية على القمصان

* اختار الناخب الوطني الدخول بتشكيلة مختلفة غاب عنها أغلب الأسماء الأساسية التي عادة ما يعتمد عليها في المقابلات الرسمية.

وأهم ما ميز التشكيلة هو عودة كل من يوسف عطال وزين الدين فرحات بعد غياب طويل عن "الخضر"، فيما ستشهد المشاركة الأولى للمدافع أحمد توبة بالألوان الوطنية.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

ألكسندر أوكيدجة – يوسف عطال – عبد القادر بدران – أحمد توبة – أيوب عبد اللاوي – هاريس بلقبلة – سفيان فغولي – فريد بولاية – رشيد غزال – زين الدين فرحات – إسلام سليماني.

* دخل لاعبو المنتخب الوطني لتفقد أرضية ميدان الملعب مرتدين الكوفية الفلسطينية في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي تعرض لعداون صهيوني وحشي الشهر الماضي.

* تأكد غياب كل من رايس مبولحي ورياض محرز عن مقابلة موريتانيا بسبب تأخر وصولهما للجزائر، فيما سيغيب كل من مهدري تاهرت وأندي ديلور عن الثلاث لقاءات الودية بسبب الإصابة.

* يخوض المنتخب الوطني الأول، اليوم الخميس، أولى مقابلاته الودية المبرمجة شهر جوان الحالي، والتي ستجمعه بنظيره الموريتاني على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.