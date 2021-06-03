أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل لاتحاد للمقاولين الجزائريين بالنيابة، مختاري فتحي، على هامش الجمعية الانتخابية لفدرالية ولاية سكيكدة، اليوم الخميس على أن الوضعية الهشة التي يتواجد فيها المقاول الجزائري أسبابها الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء، في المقدمة مادة الحديد التي بلغت 13 الف دينار لللقنطار الواحد، امام بارونات الحديد وهما الشركات التركية والقطرية ، ما جعل الارتفاع في أسعار مادة الحديد خيالي ، في الوقت ان الصفقات المبرمة تعد قديمة وأسعار الحديد أثناءها كانت اقل من الاسعار الحالية.

وارجع هذا الارتفاع الذي يهدد المئات المقاولات بالإفلاس، إلى توقف استيراد مادة الحديد، مضيفا في تصريحه الذي خص به "الخبر" ان الشركات التركية والشركة القطرية يدفعون 10 دينار للكيلوغرام الواحد ويعيد تسويقه بـ 130 دينار جزائري للكيلو الواحد، السبب الذي وضع المقاولة الجزائرية بين سندان الافلاس او القبول بهذا السعر المضاعف 13 مرة للسعر الذي يشتري به المادة، اضافة الى ارتفاع اسعار مواد البناء الاخرى مثل الخشب.

ومن أجل الحفاظ، يقول المتحدث، على المقاولة الجزائريةو نحن في الكونفدرالية والاتحاد نناشد وزارة التجارة ووزارة الصناعة للتدخل وتسوية أسباب ارتفاع هذه الاسعار، خاصة وهي مواد وطنية ويربطون ارتفاعها بتراجع الدينار وهذه حجة، حسبه، غير مقبولة في غياب الاستيراد.

وافاد المتحدث أن المساس بالمقاول ينعكس على التنمية، مضيفا أن المقاول تتعامل معه 187 مؤسسة بداية من المواد الغذائية إلى صاحب التاكسي والمقاول قادر على تقديم الحلول التي تكون في الميدان .

وفي سؤال حول مصير المقاولة الجزائرية قال مختاري فتحي، ان المقاولة هي حاليا في إفلاس وشاركت في الوضعية كورونا والحراك تسبب في إفلاس مقاولات كبيرة وهذا عطل كذلك التنمية لكنه مؤقت ، مشيرا الى "أننا اقترحنا الحلول لكن الآذان الصاغية غائبة وهذا الصمت قد يؤدي الى ما لايحمد عقباه .

من جهته، قال إبراهيم عساس رئيس فيدرالية سكيكدة، الذي جددت الجمعية العامة الانتخابية الثقة فيه لعهدة أخرى "نناشد السلطات المحلية التدخل لمساعدتها المقاولين، لإعادة تحريك العشرات من المشاريع المتوقفة التي قد ينجر عنها تسريح عدد كبير من اليد العاملة.