تم بموجب اتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية إعفاء الشركتين البحريتين للبلدين من دفع كل ضريبة أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حسب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية رقم 38.

ويتعلق الامر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-187 المؤرخ في 5 مايو 2021، الموقع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية الموقع بالجزائر في فبراير 1998.

ونص الاتفاق على ان الطرفين المتعاقدان اتفقا، طبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي في مجال الجباية المفروضة على الدخل والثروة السارية منذ أول يناير 1997، و مبدأ المعاملة بالمثل، على "إعفاء شركتيهما البحريتين من دفع كل ضريبة و/أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر".

كما اتفق الطرفان، حسب نفس المصدر، على "تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة راية الطرف الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين وبين موانئ بلدان أخرى"، و كذا "التعاون على إزالة جميع العوائق التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بين البلدين".

وفي مجال معاملة السفن في الموانئ, نص الاتفاق على أن يضمن كل من الطرفين بموانئه لسفن الطرف الآخر، نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع.

وبذلك، حسب الاتفاق، يتخذ الطرفان، في إطار تنظيمهما المينائي, الإجراءات الضرورية بهدف التقليص بقدر الإمكان من زمن إقامة السفن في الموانئ وتسهيل القيام بالإجراءات الإدارية والجمركية والصحية النافذة في هذه الموانئ.

أما بالنسبة لوثائق السفينة، يعترف كل طرف بجنسية السفن التابعة للطرف الآخر، طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، كما يعترف كل طرف بوثائق هوية البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، حسب نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، تخول وثائق هوية البحارة، الصادرة عن أحد الطرفين، لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بميناء التوقف شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة، حسب الاتفاق، مشيرا الى أنه يجب أن يخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول إلى اليابسة والعودة إلى السفينة للمراقبة المفروضة وفقا للقوانين والنظم السارية.

كما أوضح الاتفاق انه في حالة نزول عضو طاقم سفينة يحمل وثيقة هوية بحار في ميناء تابع للطرف الآخر، لأسباب صحية أو لظروف يقتضيها العمل، أو لأي سبب آخر تقبله السلطات المحلية، وكان حاملا لوثيقة هوية بحار, فإن هذه الأخيرة تمنحه الرخص الضرورية, في حالة دخوله المستشفى لتمكينه من الإقامة في ترابها والعودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء ركوب آخر.

ونص الاتفاق كذلك أنه لا يحق للسلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة التابعة للطرف الآخر وأي عضو من طاقمها الا بموافقة أو بطلب من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد الذي تحمل هذه السفينة علمه.

وبخصوص الحوادث البحرية، أوضح الاتفاق انه إذا تعرضت سفينة طرف للغرق أو لأي عطب آخر أو جنحت قرب سواحل الطرف الآخر أو في مياهه الإقليمية، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والركاب والحمولة الموجودة على متن السفينة نفس المساعدة والحماية التي تمنحها لسفينة تحمل علمها.

أما بالنسبة للإعفاءات، استثنى هذا الاتفاق في تطبيق أحكامه السفن الحربية أو السفن الموضوعة تحت التصرف الخاص للقوات العسكرية، سفن الأبحاث وكل السفن الأخرى التي تمارس بأية صفة كانت السلطة العمومية، وسفن الصيد البحري.

ولتطبيق الاتفاق، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة لتطوير العلاقات البحرية الثنائية تطويرا منسجما، مشيرا ان هاته اللجنة تكلف كذلك بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتسوية النزاعات المحتملة.

وفي مجال التعاون التقني، نص الاتفاق على التزام الطرفين بالعمل على تنمية التعاون في جميع المجالات، خصوصا بناء السفن وإصلاحها، بناء الموانئ واستغلالها، استغلال السفن وتنمية الأساطيل التجارية، استئجار السفن وكذا صنع وتصليح الحاويات.