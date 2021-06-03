كشفت محافظة الغابات لولاية أدرار أنها قد عثرت على طائر من الطيور النادرة من نوع Aigle botté الذي ينتمي إلى البازية فصيلة ACCIPITRIDAE .

وأوضحت محافظة الغابات أن مصالحها تنقلت مؤخرا إلى قصر زاجلو بلدية زاوية كنته التي تقع على بعد نحو 70 كلم جنوب ولاية أدرار من أجل معاينة واستلام طائر وذلك بناء على معلومات وصلتها من طرف أحد المواطنين المقيمين بالمنطقة والتي تفيد بالعثور على طائر من نوع Aigle botté الذي ينتمي إلى البازية فصيلة ACCIPITRIDAE، يعتبر من الطيور المهاجرة وهو من الطيور النادرة والمحمية بالقانون، وقد تم العثور على الطائر على مستوى إحدى الواحات داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي من طرف أحد المواطنين.