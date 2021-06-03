توفي شخصان وأصيب أربعة أشخاص آخرين في حادث مرور في الإدريسية بولاية الجلفة.

الحادث وقع في حدود الساعة 10 سا و39 د صباحا إثر اصطدام مباشر بين سيارتين نفعيتين من نوع نيسان وتويوتا، بالطريق الولائي رقم 122 الرابط بين الدويس وعين الشهداء بمنطقة الزاوية ببوشكيوة، وقد أسفر للأسف عن وفاة طفلين من جنس أنثى يبلغ عمرهما 04 سنوات، 08 سنوات وإصابة 04 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة يبلغ اعمارهم بين 04 سنوات و30 سنة.

وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى الإدريسية بينما تم تحويل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.