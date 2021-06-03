نشط النائب العام لمجلس قضاء تبسة، مساء اليوم، ندوة صحفية بخصوص تورط 4 متهمين بينهم محامي بتهم جناية الانخراط في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام

وكانت نقابة المحامين بتبسة قد نظمت أول أمس وقفة احتجاجية للنطالبة بالإفراج عن زميلهم المحامي (ا.ع) .

وقال النائب العام خلال الندوة الصحفية أن أحد المتهمين الأربعة أكد تورطه في قضية الانخراط في منظمة "رشاد" المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية.

وأضاف النائب العام، أن القضية عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تبسة بناءا على تقارير أمنية دقيقة.

هذا وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة بإيداع المشتبه فيهم الأربعة رهن الحبس المؤقت مع تأييد غرفة الاتهام لذات الحكم.

أكد النائب العام أن المتهم "ا.ع" تم متابعته بأفعال جزائية منسوبة إليه ثابتة من خلال التحقيق الابتدائي والتحريات الأولية التي باشرتها الضبطية القضائية ولا علاقة لها بتاتا بصفته محامي، بل هي متابعة منصبة على أفعال مجرمة قانونا ومرتبطة بمنظمة إرهابية.