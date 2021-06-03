أعلنت إدارة مولودية الجزائر مثول أربعة لاعبين في فريق الأكابر أما المجلس التأديبي.

وجاء على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك "مثل، صبيحة اليوم، في مقر النادي رباعي فريق الأكابر بن ساحة، علاتي، ربيعي وعدادي أمام المجلس التأديبي لمولودية الجزائر إثر الأحداث التي شهدها الأسبوع المنصرم و لتي لا تمد بصلة مع مقومات ومبادئ النادي".

وأضافت إدارة العميد "استمع الأعضاء خلال جلسة المجلس التأديبي إلى كافة الأطراف المتعلقة بالقضية إضافة إلى أقوال الرباعي قصد إصدار القرارات الخاصة والصحيحة في هذا الشأن والتي سيتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان الرباعي المذكور قد ظهر في شريط فيديو، انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل أحد الملاهي الليلية