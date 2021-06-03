أعلنت إدارة مولودية الجزائر مثول أربعة لاعبين في فريق الأكابر أما المجلس التأديبي.
وجاء على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك "مثل، صبيحة اليوم، في مقر النادي رباعي فريق الأكابر بن ساحة، علاتي، ربيعي وعدادي أمام المجلس التأديبي لمولودية الجزائر إثر الأحداث التي شهدها الأسبوع المنصرم و لتي لا تمد بصلة مع مقومات ومبادئ النادي".
وأضافت إدارة العميد "استمع الأعضاء خلال جلسة المجلس التأديبي إلى كافة الأطراف المتعلقة بالقضية إضافة إلى أقوال الرباعي قصد إصدار القرارات الخاصة والصحيحة في هذا الشأن والتي سيتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة".
وكان الرباعي المذكور قد ظهر في شريط فيديو، انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل أحد الملاهي الليلية