ستستأنف حركة النقل الجوي يوم غد الجمعة بمطار محمد بوضياف بقسنطينة بعد توقف دام أكثر من سنة من خلال أول رحلة قادمة من تونس العاصمة، حسب ما علم اليوم الخميس من المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية.

وقد تم وضع بروتوكول صحي وقائي بالتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين (إدارة المطار و شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومديرية الصحة والسكان والحماية المدنية ومصالح الأمن) لاستقبال 270 مسافرا متوقع قدومهم من تونس العاصمة، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وأضاف أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير الموصى بها في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، وسيتم تطبيقها بناء على توجيهات اللجنة العلمية لمتابعة ومكافحة كوفيد-19، مؤكدا أنه تم تسخير خلية متابعة من طرف مطار قسنطينة "للسهر على الاحترام الصارم لجميع التدابير الوقائية".

من جهتها أفادت مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أنه بمجرد وصول المسافرين عند حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر إلا ربع، سيتم نقلهم عن طريق حافلات سخرتهم الولاية إلى فندق بروتيا الواقع بوسط المدينة من أجل حجر صحي إجباري لمدة خمسة أيام.