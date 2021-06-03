سجلت الجزائر، لليوم الثالث على التوالي، عدد إصابات يومية فوق حاجز 300 حالة، حسب آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وكشف نفس المصدر، في بيان، إحصاء 336 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية (305 أول أمس، 322 أمس)، ما يبين تواصل المنحى التصاعدي لعدد الإصابات في الفترة الأخيرة. ويعتبر الرقم المسجل اليوم الأعلى منذ 29 ديسمر من السنة الماضية.

كما أعنت الوزارة تسجيل 7 وفيات جراء الإصابة بالجائحة وتماثل 236 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 129.976 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.517 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.497 حالة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية و21 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.