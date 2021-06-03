كشفت مديرية التجارة لولاية سوق أهراس، عن حجز كميات معتبرة من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك كان جزء منها موجها لإفطار ممتحني ومؤطري شهادة التعليم الابتدائي في بذات الولاية.

وأوضح بيان المديرية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن مديرية التجارة لولاية سوق أهراس سخرت أعوان حماية المستهلك وقمع الغش للعمل ضمن الفرق المختلطـة. المشكلة لمراقبة مراكز الإطعام المخصصة لتقديم الوجبات الغذائية لفائدة ممتحني ومؤطري شهادة التعليم الابتدائي وعددها 104 مركز.

عبر الدوائر العشر وذلك يومي 01 و 02 جوان 2021 . والتي خصت مراقبة شروط النظافة العامة المواد الأولية المستعملة ومراقبة ظروف تحضير الوجبات الغذائية. وتمكنت إحدى الفرق المختلطة من حجز كميات معتبرة من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك عشية الامتحان.

والتي تم إتلافها بمفرغة إحدى البلديات. وخصت 77.5 كغ لحوم بيضاء، 1.5 كغ من اللحوم الحمراء موجهة لمؤطري الامتحان. 2 كغ من اللحم المفروم المجمد. 11 كغ من الخضر (جزر، شمندر ) فاسدة.