دعا رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر إلى ضرورة تهدئة النفوس بعدما حدث مؤخرا للاعب النادي سومانا الذي تعرض- بحسبه- إلى اعتداءات عنصرية خلال المواجهة التي جمعت "فريقه ضد شبيبة الساورة مؤخرا ضمن منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وسيلتقي الفريقان غدا بمقرة ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث قال بن ناصر في تصريحات للصفحة الرسمية لـ " النجم ": " أقول لإخواننا في الساورة، مرحبا بكم في مـﭭرة، الأفضل من سيفوز، أما المناوشات أو التهديد بالقتل فتلك أمور صبيانية لا تغني ولا تسمن من جوع، نحن في دولة قانون".

مضيفا: " ليس لدينا فرق بين هذا من الشرق أو الغرب أو الوسط والجنوب ، كلنا أبناء الجزائر، كرة القدم للتسلية، وليست للمزايدة والمشاحنة، تبقى لعبة وفقط".

وختم: " يوم الجمعة الأحسن من سيفوز، من جهتنا سندافع عن كامل حظوظنا وبإذن الله التأهل سيكون على ميداننا".