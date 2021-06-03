اختار رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان يوم الخميس النزول إلى قلب مدينة سيدي بلعباس وسط ساحة أول نوفمبر 54 للالتقاء بالمواطنين من مختلف أطياف المجتمع وكافة التوجهات السياسية من خلال عمل جواري شد إليه انتباه المارة والمواطنين ، وهو الذي اعتبر اللقاء "بالفرصة السانحة للحديث عن كل ما يجري في البلاد ، من خلال نقاش عام يدور حول المشاكل اليومية للمواطن وآماله في إحداث التغيير على مستوى المؤسسات والطبقة السياسية ومختلف دواليب التسيير في البلاد".

وقال رئيس "جيل جديد" "بان حزبه قدم قوائم مكونة من شباب جامعيين ومواطنين من الذين لهم الرغبة في تحمل المسؤولية لقيادة هذا التغيير، وارتأينا بأنه من واجبنا و مسؤوليتنا أن نحضر هذا الشباب ، وما على المواطن سوى اختيار من يريد ، مع أن الأهم يبقى مشاركة المواطن في بناء ديمقراطية ودولة القانون عندما يتكلم بطرق حضارية وطرق المعمول بها في كل الدول الديمقراطية".

وبخصوص العزوف النسبي المرتقب للمواطنين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع قال جيلالي سفيان:"من الأحسن للمواطن أن يشارك ويختار البرنامج الذي يهمه والمترشحين الذين يلتمس فيهم القدرة على تحمل المسؤولية حتى يحاسبهم لاحقا وينتقدهم ، ولكن إذا يرفض أي مشاركة فيتحول حتما إلى "مواطن مهمش" غير مالك للشرعية والحق في الانتقاد ولا تقديم أي مطالب".

ورد جيلالي سفيان على سؤال حول الفرق بين العمل الجواري وإلقاء الخطابات من داخل القاعات بالقول:" عادة ما تملأ القاعات بأناس ربما يكونوا قد تم حثهم على الحضور إلى هناك ، كما أن الحديث إلى المواطنين وسط القاعات عادة ما يجعل من النقاش "مغلق" و من الخطاب السياسي للمسؤول وكأنه يسير في اتجاه واحد ، على خلاف التواصل مع المواطنين في الشارع ، أين عادة ما يكون النقاش ذي مصداقية وذو شجون عندما تلتقي بالناس عفويا وبدون أي اختيار.فهذا الأسلوب يسمح لنا بالالتقاء بأشخاص يمثلون مختلف أطياف المجتمع وأناس من مختلف التوجهات السياسية ، حتى يتسنى لنا محاولة إقناعهم بأهمية الموعد الانتخابي وبما يجري في الحقل السياسي".