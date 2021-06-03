توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 209 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت بمناطق عدة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما سجلت ذات المصالح وفاة 3 أشخاص آخرين غرقًا بكل من الجزائر، سكيكدة والأغواط، اثنان منهما في البحر والثالث توفي غرقًا في بركة مائية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ46 عملية تحسيسية عبر 9 ولايات تحث فيها المواطنين على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 70 عملية تعقيم عبر 7 ولايات شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 262 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 38 سيارة إسعاف و24 شاحنة إطفاء، كما تم وضع جهاز أمني لمكان الحجر الصحي بولاية الجزائر للوافدين من الخارج.