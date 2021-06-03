يؤكد بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، إيمان حزبه بخيار المشاركة في الانتخابات، ويعتقد أن المقاطعة في السياق الحالي ستعود على البلاد بخسارة كبيرة على ثلاثة مستويات. ويقترح ساحلي في حواره مع "الخبر"، العودة لمسار سياسي عبر ندوة حوار يدعو لها رئيس الجمهورية، بعد الانتخابات، من أجل التهدئة والتفكير في حلول للمشاكل التي تعترض البلاد، شريطة ألا يطعن هذا الحوار حسبه في مؤسسات البلاد أو يعيد النظر في المسار الانتخابي.

كيف تقيم الأجواء العامة التي تجري فيها الانتخابات التشريعية؟

هي الأجواء نفسها تقريبا التي سبقت تعديل الدستور، من ناحية أن هذه الانتخابات تدخل في إطار التجديد المؤسساتي باعتباره واحدا من المطالب العقلانية للحراك الشعبي، ونحن هنا نفرق بين ما هو عقلاني وشاذ في ما يرفعه الحراك. ونحن باعتبارنا جزءا من المشاركين في الانتخابات التشريعية، لازلنا نطالب رئيس الجمهورية بمواصلة إجراءات التهدئة المتعلقة بالمعتقلين المرتبطين بالحراك، والذين لا نسميهم معتقلي الحراك أو مساجين سياسيين، كما نطالب بفتح الإعلام أمام الجميع، لأننا نعتقد أن هناك غلقا ليس فقط على المعارضين بل حتى المنخرطين في المسار الانتخابي، لأننا من جانبنا نعاني من نقص الحضور في الإعلام.

نحن نطالب بذلك، لأننا نعتقد أن الانتخابات جزء من الحل وليست كل الحل. هذه الانتخابات التي نتمنى أن تكون أكثر شفافية ونزاهة لأن النزاهة المطلقة ليست ممكنة وتأتي ببرلمان يضم بعض الكفاءات يصحح الصورة السابقة التي كانت عنه. أما الجزء الآخر من الحل، فنرى أن يكون عبر إطلاق مسار سياسي بعد الانتخابات التشريعية، يكون عبر إطلاق ندوة وطنية للحوار دون إقصاء إلا لمن أقصى نفسه، وتكون مفتوحة للنقاش حول كل المواضيع، في ظل احترام مؤسسات الدولة وعدم الطعن فيها وعدم التراجع عن المسار الانتخابي.

لكن ألم يكن حريا بهذه الندوة أن تكون قبل التشريعيات؟

نعم هذا ما نادينا به من قبل.

إذن أنت تقر بأن هناك خلل في المسار الجاري؟

لا ليس هناك خلل. نحن طرحنا من قبل ضرورة الذهاب إلى حوار وطني، لكن ليس الحوار التأسيسي الذي ينادي إليه الإخوة في تكتل البديل الديمقراطي. نحن ننادي لحوار لا يطعن في شرعية المؤسسات ولا يكون طابعه تأسيسي، دون أن يمنعنا ذلك طبعا من الحوار في كل الملفات.

هذا تقريبا ما يدعو إليه حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم، لكن لا يوجد استجابة من طرف السلطة.. ما هي الأسباب في رأيك؟

أنا لا أستطيع التعبير عن موقف السلطة. السلطة في مقاربتها لم تمض في هذا الحوار، ربما لأنها لم تجد ردود أفعال مشجعة لذلك من المعارضة. نحن بالنسبة لنا، نريد البقاء ضمن المسار الدستوري مع المطالبة بترميمه. مثلا، نحن نقر بأن النسبة التي صوتت على الدستور كانت ضعيفة وكنت قد صرحت في هذه المسألة بأننا "نجحنا في النص وأخفقنا السياق"، لكن في رأينا يمكن ترميم ذلك. ونحن نعتقد أنه يمكن إصلاح هذا السياق بعد الانتخابات التشريعية، لأننا سنكون أمام أمر واقع ببرلمان جديد، هناك من يعترف به وهناك من يرفض ذلك. وذلك لا يكون إلا بإطلاق حوار من السيد رئيس الجمهورية، تجتمع فيه كل الأطراف ويراجع من كانت لهم مواقف راديكالية طرحهم وينخرطون فيه.

ألا ترى أن هذا التصعيد الذي يسبق في كل مرة عملية انتخابية كما يقول البعض، يضعف من مصداقية العملية الانتخابية؟

أنا لا أتفق مع التوصيف القانوني لما يحدث. لا أستطيع القول أن تطبيق قوانين الجمهورية هو قمع. نحن نعتقد أن دستور 2020 جاء بالكثير من المكاسب، مثل الحق في التظاهر السلمي دون رخصة وعدم سجن الصحفيين وغير ذلك. الرهان بالنسبة للبرلمان المقبل هو كيفية تحويل هذه المكاسب إلى قوانين، حتى يمكن الحكم على السلطة بعد ذلك إن كانت قد احترمتها أم لا. دستور 2016، مثلا أنا كنت من أبرز المدافعين عنه، لكن ترجمته إلى قوانين عضوية لم تكن في المستوى، ونحن نخشى أن يتكرر ذلك بعد 12 جوان. لذلك نعتبر الاستعجال اليوم في كيفية ترجمة هذه المكاسب بالإضافة إلى التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية.

أما من ناحية السياق، فأنا أقول أنه عندما يكون هناك توتر في المجتمع، بغض النظر عمن هو محق أو مخطئ، يؤثر بالضرورة على الجو الانتخابي. ونحن لا يريحنا أنه في جو حملة انتخابية، عندما نتقدم إلى المواطنين، نجد أن آخرين يتعرضون للتعنيف، بغض النظر عمن هو محق. لذلك، نلح على ضرورة الرجوع للحوار الهادئ بعد الانتخابات.

أنتم اخترتم صف المشاركة في الانتخابات.. ما هي دوافعكم في ذلك وكيف تنظرون لمبررات المقاطعين؟

نحن حزب شاركنا في مراحل وقاطعنا في أخرى. لذلك، نرى أن المشاركة أو المقاطعة، هما خياران يحترمان في كل الأحوال، بل إني كنت طالبت بتمكين المعارضين للانتخابات بأن يتحدثوا في الإعلام ويمنحوا حججهم وتمكين المشاركين أيضا بشرط عدم استعمال العنف في التعبير واحترام قوانين الجمهورية. لكن الحكم بالخطأ أو الصواب على صاحب كل خيار، يتعلق في رأينا بالسياق الذي تجرى فيه الانتخابات. نحن نعتقد اليوم، أن المقاطعة غير مجدية لأنها ستمثل خسارة على ثلاثة مستويات. الأولى على مستوى مؤسسات الدولة لأن المقاطعة ستمنعها من تجديد مؤسساتها. الخسارة الثانية، على المستوى الحزبي، لأننا كأحزاب الفرصة المواتية لنا لكي نتحدث مع المواطنين ونشرح برامجنا هو الانتخابات. الثالثة، على مستوى المواطن الذي من حقه أن يجد بديلا إن كان ناقما على الوضع.

ما هو التعامل الأنسب في رأيك مع المقاطعين؟

أعتقد أن التعامل الأنسب هو في الانفتاح السياسي والإعلامي، لأن السلطة حتى وإن كانت تملك حججا في مقاربتها، بمجرد الغلق ستزرع بذور التشكيك. ونحن نقول بضرورة العودة إلى تطبيع العمل السياسي وترك الجميع يتكلمون ويتحاورون ما داموا أحزاب معتمدة، في ظل ضوابط احترام المؤسسات وعدم الإساءة للأشخاص.

هناك من يراكم اليوم جزءا من الثورة المضادة، على اعتبار أنكم ساندتم الرئيس السابق وتريدون العودة لاحتلال المؤسسات بعد الإطاحة به.. ما ردكم على ذلك؟

أريد التذكير بعلاقة حزبنا بنظام الرئيس السابق بوتفليقة. نحن لم نسانده في 1999 لأن الحزب قدم مرشحه للرئاسيات (رضا مالك) ولم يقبل ملفه لأسباب سياسية معروفة، وفي 2004 لم يساند الحزب لم يساند أي مرشح وفي 2009 أيضا لأن الحزب كان غائبا تنظيميا بسبب مرض رئيسه. نحن ساندنا بوتفليقة في 2014 و2019 ونتحمل كامل المسؤولية على خيارتنا. كنا مع مقاربة سياسية وبرنامج أما تطبيقه فلم نكن مسؤولين عنه، لأننا دخلنا الحكومة سنة واحدة ولم نكن في مناصب تنفيذية قوية. بخصوص الفساد، يخلو سجلنا من متابعة قضائية واحدة، رغم أنه كان لنا حوالي 2000 منتخب محلي ونواب. كانت مواقفنا واضحة بالرفض في محطات كبرى، مثل الاعتداء على البرلمان وغلقه بـ"الكادنة" ومن مسألة تمديد عهدة الرئيس السابق خارج الدستور التي كان يروج لها حزبان في السلطة والمعارضة هما تاج وحمس.

بخصوص الثورة المضادة، نحن نرفض هذا المصطلح، لأننا لا نعتقد أن الحراك الشعبي في 2019 كان ثورة، فالثورة تعني أن يثور الشعب على كل مؤسسات النظام القائم، لكن ما حدث أن الشعب انتفض على العهدة الخامسة وهذا حقه الطبيعي. إذن لم تكن هناك ثورة حتى تكون هناك ثورة مضادة. كان هناك احتجاج ورفض تعاملنا معه بإيجابية. الآن، بخصوص ما يثار عن ترشح من ساندوا الرئيس السابق، نقول إنه لا يمكن لأحد أن يبني نظام ديمقراطي بالإقصاء، وليس من حق أحد أن يطالبنا بالانسحاب برفع لافتة في الحراك. من يمثل هؤلاء؟ إذا كانوا يمثلون نحن السيادة الشعبية، فليذهبوا معنا إلى الصندوق وإذا لم يعطنا الشعب نعدهم بالصمت خمس سنوات ونذهب لنناضل في حزبنا.

تتعهدون بالصمت 5 سنوات إذا لم يعطيكم الشعب أصواته كما تقول...؟

الخطأ الجاري حاليا، هو أن كل أحد سمح لنفسه بأن يتكلم باسم الشعب. أنا اليوم أتكلم باسم 34 ألف جزائري وقعوا لي الاستمارات في 2021، وبعد الانتخابات سأتكلم باسم الأصوات التي اختارت حزبي. إذا كان إقصاء من كان يساند بوتفليقة على أساس قضية فساد فهذا أمر يخص العدالة، أما لمجرد أن تكون في الحراك وتريد إقصاء شخص تختلف معه سياسيا بحجة أنه كان يساند بوتفليقة فهذا لا يبني ديمقراطية ولا دولة. لو كانوا أذكياء، لتركوا الشعب يعاقبنا في الانتخابات، إذا صح منطقهم، لا أن يطالبوا بعزلنا سياسيا، وسيعزز ذلك موقفنا بأنهم يخشون من منافستنا في الانتخابات.

حاوره: محمد سيدمو