تحدث المدرب الفرنسي " كورتين مارتينز" عن المواجهة المرتقبة سهرة اليوم ، والتي ستجمع المنتخب الجزائري ضد نظيره الموريتاني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال " مارتينز" في تصريح مقتضب للصفحة الرسمية للإتحاد الموريتاني على الفايسبوك: " حضرنا بجّد لمواجهة الجزائر، سنخوض هذا اللقاء بهدوء كما لدينا الرغبة في تحقيق نتيجة أمام بطل إفريقيا".

مضيفا :" بخصوص الجانب النفسي لا يوجد مشكل ، ككل المنتخبات التي يتواجد لاعبوها في نهاية الموسم، هناك من أنهوا منافسة البطولة التي يلعبون فيها منذ مدة عكس لاعبين آخرين". المتحدث ذاته أردف:" علينا وضع تشكيلة يوجد فيها الجانب البدني على مستوى واحد، لكن هذا أمر صعب وسنقوم بإعداد تركيبة من العناصر التي لا تزال في حالة نشاط"،

وختم كلامه عن اللقاء :" المباراة سيكون فيها النسق مرتفعا والجري كثير ، أمام اللاعبين الجزائريين".