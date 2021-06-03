ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بدعم أمال تحسن الطلب على الخام والمشتقات، خاصة لدى الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط عالميا.

وأظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام داخل الولايات المتحدة، تراجعت بمقدار 5.36 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 28 ماي الماضي.

وتصدر خلال وقت لاحق من اليوم، البيانات الرسمية لمخزونات الخام خلال الفترة، وتصدر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. وعند الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أوت بنسبة 0.53 في المائة أو 38 سنتا إلى 71.73 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، استحقاق جويلية، بنسبة 0.51 في المائة أو 35 سنتا إلى 69.17 دولارا للبرميل.

وتتلقى الأسعار دعما من التزام تحالف "أوبك+" باتفاقية خفض الإنتاج، الذي يتوقع تحسن الطلب على مشتقات الوقود خلال النصف الثاني 2021.