رفعت "الخبر"، يوم الأحد الفارط، الستار عن أسماء الفائزين من قرائها الأوفياء المشاركين في مسابقة "الخبر الكبرى" للأسبوع العاشر على التوالي، بمقر الجريدة في حيدرة بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور القائمين على المسابقة والمحضر القضائي، لإضفاء الشفافية على العملية التي أسفرت عن 6 فائزين.

سيكون المحظوظون على موعد مع البهجة التي تصنعها كالعادة جريدتهم المفضلة "الخبر"، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس"، بعرض هدايا قيمة ومتنوعة كل أسبوع، في مقدمتها مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية، تهديها لقرائها المحظوظين.

وفي سحب "مسابقة الخبر الكبرى" للأسبوع العاشر، عرفت العملية مشاركة قياسية عكسها الكم الهائل للرسائل القصيرة، لكن الحظ كان من نصيب 6 فائزين بالهدايا.

وستسمر عملية السحب خلال كل يوم أحد، والإعلان عن النتائج سينشر بالجريدة كل يوم خميس على مدار 90 يوما كاملة، للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر (الأخير)، حين يحظى صاحب الحظ السعيد بدراجة نارية من نوع "سكوتر" وطقم من الأجهزة الإلكترومنزلية.

يذكر أن المسابقة انطلقت منذ 11 شهرا، وأسفرت عن العديد من الهدايا كل نهاية أسبوع، وستستمر على مدار 90 يوما إلى غاية السحب النهائي، حيث يتسنى للمشاركين إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، ولمضاعفة فرص الفوز للمشاركين سيُسمح بإعادة إرسال الأجوبة أكثر من مرة.

أسماء الفائزين:

1. قوادري مصطفى - عين الدفلى

2. بلجوزي عادل – الجزائر

3. شنتوف لحسن – مستغانم

4. شراد حميد – البليدة

5. بوغار عبد الحليم – الجزائر

6. تواتي عبد الله – قالمة