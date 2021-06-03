تحدث مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم منذّر الكبيّر عن المواجهات الودية الثلاث التي سيخوضها نسور قرطاج ضد كل من الكونغو الديمقراطية، الجزائر ومالي.

وقال الكبيرّ في تصريحات لموقع " كورة" :" اخترنا خوض 3 مباريات من العيار الثقيل للوقوف على الجاهزية الفردية والجماعية للمنتخب وسنحرص على مواصلة سلسلة نتائجنا الإيجابية حتى في المواجهات الودية، لأننا معنيين بترتيب الفيفا ونسعى دائما لتحسينه".

مضيفا:" مباراتنا الودية الأولى ستكون ضد الكونغو الديمقراطية وسنحرص على الفوز بها لندخل في الإعداد لمباراتنا الثانية ضد الجزائر ومن بعدها مباراة مالي وهنا أشير إلى أننا عايننا منافسينا الثلاثة، وسنكون جاهزين لتقديم مستوى طيب. وحافظ " الخضر" على مكانتهم في ترتيب الفيفا لشهر ماي، باحتلالهم المركز الـ33 عالميا و الثاني عربيا والثالث إفريقيا.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أبدى استغرابه خلال الندوة الصحفية الأخيرة من الطريقة التي تعتمدها الفيفا في التصنيف الشهري للمنتخبات.