يلاقي سهر اليوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الموريتاني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في أولى المواجهات الثلاث المبرمجة خلال شهر جوان الجاري، عقب تأجيل الفيفا لتصفيات مونديال قطر 2022 بسبب جائحة كورونا وعدم جاهزية بعض الملاعب في إفريقيا. وأنهت العناصر الوطنية تحضيراتها بالمركز التقني لسيدي موسى، وكلها عزم على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية المحققة رفقة المدرب جمال بلماضي.

الناخب الوطني قال في تصريحات خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل المواجهة :" لا يوجد لدي فرق بين مباراة ودية ورسمية، بالنسبة كلاهما مهمتان، صراحة منتخب موريتانيا في تحسن مستمر، ولقد ضمن تأهله إلى " كان " الكاميرون، فهو قادر على خلق مشاكل لنا، حيث سيلعبون بعزيمة أكبر، وسيكونون محفزين بما فيه الكفاية، ليخلقوا لنا بعض العقبات".

من جهته مدرب " المرابطون" كورتن مارتينس أكد في وقت سابق بأن المنتخب الجزائري يعّد معلما في الكرة الإفريقية، ومواجهته هي امتحان جدّي بالنسبة لنا، قبل خوض غمار تصفيات المونديال شهر سبتمبر القادم".

وللإشارة فإن اللقاء سيديره الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين بمساعدة مواطنيه سمير جمال وهاني عبد اللطيف. أما الحكم الرابع فهو أحمد الغندور. وسيرتدي المنتخب الجزائري خلال هذه المواجهة الودية الزي الأبيض بينما يلعب المنتخب الموريتاني باللون الأخضر وتم الاتفاق على هذا القرار خلال الاجتماع التقني المنعقد بمقر الفاف.