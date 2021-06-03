تمكن أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، من إنقاذ طفل عمره 9 سنوات حاصرته مياه واد "مزيرعة" على مستوى بلدية حد الصحاري (90 كيلومتر شمال الولاية)، إثر تساقط أمطار غزيرة، حسبما علم من خلية الإعلام للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية عبد الرحمان خاضر، بأن إسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري، تدخلت من أجل إنقاذ طفل حاصرته سيول واد "مزيرعة" بطريق عين وسارة، بعد تساقط أمطار غزيرة بذات المنطقة.

وأضاف المصدر، أنه تم بمكان التدخل على ضفة الوادي، تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل وتحويله إلى مستشفى مدينة حد الصحاري وحالته مستقرة. وسجلت عدد من بلديات الولاية تساقطا معتبرا للأمطار ولحبيبات البرد كما هو الحال بمنطقة أم الشقاق ببلدية القديد التي عرفت تساقط كميات كبيرة، كما عرف مجرى الوادي الذي يتوسط بلدية مسعد (75 كيلومتر جنوب الولاية)، جريان بسبب التساقط الكبير للأمطار في مناطق متاخمة.